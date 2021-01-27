Поход за водой обернулся драмой и уголовным делом
Ревнивая улан-удэнка, едва не убившая своего возлюбленного, предстала перед судом.
Драма разыгралась в конце июля. В тот день сожители выпивали спиртное дома. Мужчина решил сходить за водой на водоколонку поблизости с домом. Когда он стал набирать воду, сюда же подошла соседка. Они разговорились.
Беседу в окно увидела сожительница мужчины. Ей не понравилось, что её возлюбленный разговаривает с молодой соседкой. Когда он вернулся домой, она стала предъявлять претензии, упрекать мужчину и ругаться. Кавалер не выдержал и ударил её в висок и наступил на ногу. В ответ женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь.
Потерпевший получил тяжёлые травмы – колото-резаное ранение плевральной полости с ранением лёгкого и межрёберной артерии.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив. Кстати, медикам женщина соврала, сказав, что раненый домой пришёл уже с ножевым ранением.
- Суд назначил женщине наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. На следствии мужчина показал, что простил сожительницу, но в суд ни разу не явился, ссылаясь на занятость, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Попова.
После того инцидента мужчина порвал отношения и съехал от ревнивой дамы.
Улан-удэнка едва не убила сожителя за разговор с соседкой
Происшествия, Фото:
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