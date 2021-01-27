1,5-тонные уголки полиция нашла в точке скупки
23 января в полицию поступило заявление о краже металла от 54-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал, что приехал проверить свою дачу в селе Сотниково. Он обнаружил, что частично распилен и украден металлический каркас теплицы площадью 500 квадратных метров. Ущерб оценён в 75 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ходе проверок в точке скупки на Левом берегу полицейские обнаружили те самые металлические уголки весом около 1,5 тонн.
Установлен гражданин, сдавший металл, а затем и сам подозреваемый – 37-летний житель села Гурульба. В настоящее время он задержан.
Выяснилось, что днём вор частично распилил каркас теплицы и привлёк знакомых, чтобы погрузить и вывезти уголки. Вечером по документам владельца машины украденное было сдано в пункт приёма металла.
Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался, нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается.
В Улан-Удэ вор распилил многотонную теплицу
Происшествия, Фото:
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