В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика

Подозреваемый со стаканчиком попал на видео в момент преступления



В полицию города Краснокаменск в Забайкальском крае обратился местный житель, ставший жертвой грабителя. Мужчина рассказал, что на улице незнакомец избил его и отобрал сотовый телефон.



Просмотрев записи с уличной камеры видеонаблюдения, полицейские не смогли получить приметы подозреваемого. Но увидели, что в руках у нападавшего был пластиковый стакан.



Полицейские предположили, что незадолго до нападения подозреваемый мог находиться в пивном баре, расположенном неподалёку от места преступления. Сотрудники уголовного розыска опросили работников и посетителей бара. Так они установили личность возможного подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Краснокаменска.



Стражи порядка доставили в отдел полиции. Потерпевший опознал в нём грабителя. Полицейские изъяли у него отнятый сотовый телефон и вернули его владельцу.



За грабёж с применением насилия, не опасного для жизни, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

