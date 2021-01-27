Подозреваемый со стаканчиком попал на видео в момент преступления
В полицию города Краснокаменск в Забайкальском крае обратился местный житель, ставший жертвой грабителя. Мужчина рассказал, что на улице незнакомец избил его и отобрал сотовый телефон.
Просмотрев записи с уличной камеры видеонаблюдения, полицейские не смогли получить приметы подозреваемого. Но увидели, что в руках у нападавшего был пластиковый стакан.
Полицейские предположили, что незадолго до нападения подозреваемый мог находиться в пивном баре, расположенном неподалёку от места преступления. Сотрудники уголовного розыска опросили работников и посетителей бара. Так они установили личность возможного подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Краснокаменска.
Стражи порядка доставили в отдел полиции. Потерпевший опознал в нём грабителя. Полицейские изъяли у него отнятый сотовый телефон и вернули его владельцу.
За грабёж с применением насилия, не опасного для жизни, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика
Происшествия, Фото:
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