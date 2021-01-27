Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ

Грузчик взял банки во время разгрузки товара



21 января в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась директор магазина детских товаров. Женщина рассказала, что работник пытался украсть 12 банок детской смеси, стоимость 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Выяснилось, что 26-летний грузчик, разгружая товар, решил украсть детское питание. Упаковав банки в коробку, молодой человек закидал её мусором, планируя позже забрать. Однако руководитель торговой точки заметила спрятанное и обратилась в полицию.



Задержанный рассказал дознавателю, что детей у него нет, а детское питание он планировал продать.



Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, дознание продолжается.





