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Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ

Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грузчик взял банки во время разгрузки товара

21 января в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась директор магазина детских товаров. Женщина рассказала, что работник пытался украсть 12 банок детской смеси, стоимость 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Выяснилось, что 26-летний грузчик, разгружая товар, решил украсть детское питание. Упаковав банки в коробку, молодой человек закидал её мусором, планируя позже забрать. Однако руководитель торговой точки заметила спрятанное и обратилась в полицию.

Задержанный рассказал дознавателю, что детей у него нет, а детское питание он планировал продать.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, дознание продолжается.


кража
 
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