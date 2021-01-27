Грузчик взял банки во время разгрузки товара
21 января в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась директор магазина детских товаров. Женщина рассказала, что работник пытался украсть 12 банок детской смеси, стоимость 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Выяснилось, что 26-летний грузчик, разгружая товар, решил украсть детское питание. Упаковав банки в коробку, молодой человек закидал её мусором, планируя позже забрать. Однако руководитель торговой точки заметила спрятанное и обратилась в полицию.
Задержанный рассказал дознавателю, что детей у него нет, а детское питание он планировал продать.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, дознание продолжается.
Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подозреваемый со стаканчиком попал на видео в момент преступления
Грузчик взял банки во время разгрузки товара
Депутат Госдумы Николай Валуев пообщался с врачом, проводившим улан-удэнке операцию
Наркотики были в свёртке и в пластиковой бутылке
Коммерческий директор дал взятку в 143 тысячи рублей
Отключение произошло из-за ремонтных работ
Ответчик иск не признал
Водителю удалось спастись
Правоохранители устанавливают полную картинку происшествия
По предварительным данным, собак было три
Происшествие вновь случилось в посёлке Забайкальский
На момент пожара жильцов не было в квартирах
Пожар случился вчера в Таксимо
Загорелась веранда дома
Он продал сотовый на одном из рынков города