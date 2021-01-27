Коммерческий директор дал взятку в 143 тысячи рублей
Коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным по статьям «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)» и «Дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».
Общество с ограниченной ответственностью выполняло работы по ремонту автомобильных дорог в Улан-Удэ по заказу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С мая 2019 года по апрель 2020 года коммерческий директор юридического лица передал должностному лицу учреждения 143 тысячи рублей за освобождение подрядчика от ответственности за уклонение от заключения контрактов и их ненадлежащее исполнение.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в том же суде, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона
Происшествия, Фото:
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