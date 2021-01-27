В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона

Коммерческий директор дал взятку в 143 тысячи рублей



Коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным по статьям «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)» и «Дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».



Общество с ограниченной ответственностью выполняло работы по ремонту автомобильных дорог в Улан-Удэ по заказу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С мая 2019 года по апрель 2020 года коммерческий директор юридического лица передал должностному лицу учреждения 143 тысячи рублей за освобождение подрядчика от ответственности за уклонение от заключения контрактов и их ненадлежащее исполнение.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.



Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в том же суде, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

