 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отключение произошло из-за ремонтных работ

Накануне, 26 января, в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети по улице Туполева 1, в 12:30 было закрыто холодное водоснабжение.

Под отключение попали потребители трёх многоквартирных домов по ул.Туполева 1, 3, 5 и три прочих объекта. В 13:30 зону отключения расширили под отключение попали потребители ул. Туполева 2, 4, 6 и Королёва 12, 14.

В 18:30 холодное водоснабжение всем потребителям восстановлено. Время отключения составило пять часов. На этот период был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона
В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона
Происшествия, 27.01.2021
Коммерческий директор дал взятку в 143 тысячи рублей
Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия, 27.01.2021
Отключение произошло из-за ремонтных работ
Следователи разбираются в нападении собак на юную улан-удэнку
Следователи разбираются в нападении собак на юную улан-удэнку
Происшествия, 26.01.2021
Правоохранители устанавливают полную картинку происшествия
На девочку в Улан-Удэ напали хозяйские собаки
На девочку в Улан-Удэ напали хозяйские собаки
Происшествия, 26.01.2021
По предварительным данным, собак было три
В Улан-Удэ собаки покусали 9-летнюю девочку
В Улан-Удэ собаки покусали 9-летнюю девочку
Происшествия, 26.01.2021
Происшествие вновь случилось в посёлке Забайкальский
В Бурятии пожар едва не уничтожил дом
Происшествия, 26.01.2021
На момент пожара жильцов не было в квартирах
В Бурятии учителя потушили пожар
В Бурятии учителя потушили пожар
Происшествия, 26.01.2021
Загорелась веранда дома
Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы
Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы
Происшествия, 26.01.2021
Он продал сотовый на одном из рынков города
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
Происшествия, 26.01.2021
72-летняя женщина жила дома одна
В Бурятии в ДТП пострадала женщина-водитель
В Бурятии в ДТП пострадала женщина-водитель
Происшествия, 26.01.2021
Автомобилистка съехала с дороги
Полиция Иволги стала первой в Бурятии по итогам 2020 года
Полиция Иволги стала первой в Бурятии по итогам 2020 года
Происшествия, 25.01.2021
В районе произошло снижение количества зарегистрированных преступлений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^