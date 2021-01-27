Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Отключение произошло из-за ремонтных работ



Накануне, 26 января, в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети по улице Туполева 1, в 12:30 было закрыто холодное водоснабжение.



Под отключение попали потребители трёх многоквартирных домов по ул.Туполева 1, 3, 5 и три прочих объекта. В 13:30 зону отключения расширили под отключение попали потребители ул. Туполева 2, 4, 6 и Королёва 12, 14.



В 18:30 холодное водоснабжение всем потребителям восстановлено. Время отключения составило пять часов. На этот период был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу.

