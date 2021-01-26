В Бурятии взяточник вернёт деньги в бюджет

Ответчик иск не признал



25 января в Северобайкальском городском суде рассмотрели иск, ответчиком которого стал взяткодатель. Мужчина получил ранее взятку в 15 тысяч рублей. Обвинение требовало признать сделку по получению взятки недействительно и взыскать сумму в доход РФ. При этом сам мужчина требования не признал, заявив, что полученные 15 тысяч он вернул тому, кто дал ему взятку.



- Несмотря на непризнание иска, суд установил, что цель сделки заведомо противоречила основам правопорядка, её стороны действовали умышленно. В этой связи принято решение об удовлетворении исковых требований в полном объёме. Сделка по получению денежных средств в качестве взятки признана недействительной, применены последствия недействительности ничтожной сделки путём взыскания с гражданина в доход РФ суммы взятки в размере 15 тысяч рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Решение в законную силу не вступило.







