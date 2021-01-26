В Бурятии пожар едва не уничтожил дом

В результате пожара сгорела кровать, прогорел пол, закопчены стены. Жильцов квартир на момент пожара в доме не было, пострадавших нет. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.



















Вчера, 25 января, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымление в одной из квартир двухквартирного дома в селе Оёр Джидинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление. Пожарные с помощью пожарного дымососа рассеяли задымление и проникли внутрь.- Совместными усилиями огнеборцев 9-го Селенгинского отряда Государственной пожарной службы республики и добровольных пожарных сельского поселения «Оёрское» возгорание было ликвидировано, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.