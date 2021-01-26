Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы

Он продал сотовый на одном из рынков города



25 января в полицию поступило заявление от работницы одной из гостиниц. Горничная рассказала, что постоянный клиент отеля украл её сотовый телефон.



На ресепшене мужчина попросил мобильный, чтобы позвонить. Однако обратно так и не вернул. Пока женщина убиралась в номерах, он зашёл в помещение для курения, а затем и вовсе покинул гостиницу вместе с чужим телефоном. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей.



46-летний мужчина задержан. Он признался в краже и сообщил, что в тот же день продал сотовый на одном из рынков города.



Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



