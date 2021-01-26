Он продал сотовый на одном из рынков города
25 января в полицию поступило заявление от работницы одной из гостиниц. Горничная рассказала, что постоянный клиент отеля украл её сотовый телефон.
На ресепшене мужчина попросил мобильный, чтобы позвонить. Однако обратно так и не вернул. Пока женщина убиралась в номерах, он зашёл в помещение для курения, а затем и вовсе покинул гостиницу вместе с чужим телефоном. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей.
46-летний мужчина задержан. Он признался в краже и сообщил, что в тот же день продал сотовый на одном из рынков города.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы
Происшествия, Фото:
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