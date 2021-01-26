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Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы

Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он продал сотовый на одном из рынков города

25 января в полицию поступило заявление от работницы одной из гостиниц. Горничная рассказала, что постоянный клиент отеля украл её сотовый телефон.

На ресепшене мужчина попросил мобильный, чтобы позвонить. Однако обратно так и не вернул. Пока женщина убиралась в номерах, он зашёл в помещение для курения, а затем и вовсе покинул гостиницу вместе с чужим телефоном. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей.

46-летний мужчина задержан. Он признался в краже и сообщил, что в тот же день продал сотовый на одном из рынков города.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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