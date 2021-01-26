В Бурятии на пожаре погибла бабушка

72-летняя женщина жила дома одна
Сегодня ночью в городе Закаменске произошёл пожар в жилом двухквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Сообщение о возгорании на пульт пожарной части поступило в 00:20. На место выехали пожарные и газодымозащитная служба. Спустя 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова, ещё спустя чуть больше 20 минут возгорание было полностью ликвидировано.
В результате пожара огнём повреждены веранда и кровля дома на общей площади 15 квадратных метров.
- К сожалению, избежать жертв не удалось. На пожаре погибла 72-летняя женщина. Бабушка проживала в доме одна. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - рассказала старший дознаватель ОНДПР по Закаменскому району Анастасия Юдина.
Специалисты отмечают, что короткое замыкание является самой частой причиной пожаров. Только с начала этого года из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования произошло 19 пожаров.
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Происшествия, Фото:
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