В Бурятии на пожаре погибла бабушка

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

72-летняя женщина жила дома одна



Сегодня ночью в городе Закаменске произошёл пожар в жилом двухквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Сообщение о возгорании на пульт пожарной части поступило в 00:20. На место выехали пожарные и газодымозащитная служба. Спустя 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова, ещё спустя чуть больше 20 минут возгорание было полностью ликвидировано.



В результате пожара огнём повреждены веранда и кровля дома на общей площади 15 квадратных метров.



- К сожалению, избежать жертв не удалось. На пожаре погибла 72-летняя женщина. Бабушка проживала в доме одна. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - рассказала старший дознаватель ОНДПР по Закаменскому району Анастасия Юдина.



Специалисты отмечают, что короткое замыкание является самой частой причиной пожаров. Только с начала этого года из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования произошло 19 пожаров.

