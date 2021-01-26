Автомобилистка съехала с дороги
Накануне утром в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП. 48-летний водитель автомобиля «Тойота Рав-4», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в 3 км от села Ониноборск не справилась с управлением и совершила съезд с дороги.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 423 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 2 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 758 нарушений ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 января, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 57-летний водитель «Тойоты Виста», который врезался в ограждение.
В Бурятии в ДТП пострадала женщина-водитель
Происшествия, Фото:
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