Пропавший пожилой житель Бурятии найден мёртвым

Тело нашли в заброшенном доме



63-летний житель Прибайкальского района Александр К., объявленный в розыск, найден мёртвым. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.



Тело мужчины обнаружили в селе Ильинка на территории дома, в котором никто не живёт. По предварительным данным, на трупе нет признаков насильственной смерти.



Мужчина вечером 4 декабря ушёл из дома в селе Ильинка, и больше его не видели. Родственники пропавшего обратились в полицию с заявлением на следующий день, 5 января.





