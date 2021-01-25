Тело нашли в заброшенном доме
63-летний житель Прибайкальского района Александр К., объявленный в розыск, найден мёртвым. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.
Тело мужчины обнаружили в селе Ильинка на территории дома, в котором никто не живёт. По предварительным данным, на трупе нет признаков насильственной смерти.
Мужчина вечером 4 декабря ушёл из дома в селе Ильинка, и больше его не видели. Родственники пропавшего обратились в полицию с заявлением на следующий день, 5 января.
Пропавший пожилой житель Бурятии найден мёртвым
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