 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Полиция Иволги стала первой в Бурятии по итогам 2020 года

Полиция Иволги стала первой в Бурятии по итогам 2020 года
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В районе произошло снижение количества зарегистрированных преступлений

Согласно рейтингу среди территориальных органов МВД России, подчинённых МВД по Бурятии, Иволгинский отдел занял первое место в оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Об этом заявил начальник отдела МВД России по Иволгинскому району Дмитрий Андреев на оперативном совещании по подведению итогов 2020 года.

- За отчётный период произошло снижение на 4,7% количества зарегистрированных преступлений. Снижение на 6,8% произошло по тяжким и особо тяжким преступлениям: на 38,5% - краж скота; на 7,0% - краж; на 55,6% - убийств, покушений на убийство; на 41,4% - квартирных краж. По-прежнему наибольшее количество преступлений совершается в сёлах Иволгинск, Сотниково, Поселье, Хойтобэе, Гурульба и прилегающих к ним ДНТ, - сообщает замначальника ОМВД России по Иволгинскому району Николай Назаров.

Основная часть квартирных краж совершается днём, когда хозяева находятся на работе или учебе, путём отжима стеклопакетов или взлома двери. Крадут деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, строительные инструменты и материалы. Также за 2020 года на территории района зарегистрировано 8 краж скота (в 2019 году – 13).

Кроме того, в результате неорганизованного выпаса скота на территории района совершено 18 ДТП с наездом на сельскохозяйственных животных. В них пострадало 6 человек, из них 2 несовершеннолетних. Всего в 2020 году зарегистрировано 58 ДТП, в результате которых погибло 5 и ранено 73 человека.

За 2020 год учтено 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов. Также составлено 115 административных протоколов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В целях выявления и уничтожения дикорастущей конопли выявлено 39 очагов произрастания на площади 213 га. ОМВД выписано собственникам земельных участков и землепользователям 54 предписания для принятия мер по их уничтожению. 
полиция МВД Бурятия Иволгинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полиция Иволги стала первой в Бурятии по итогам 2020 года
Полиция Иволги стала первой в Бурятии по итогам 2020 года
Происшествия, 25.01.2021
В районе произошло снижение количества зарегистрированных преступлений
Грабители избили жителя Бурятии обломком табуретки
Грабители избили жителя Бурятии обломком табуретки
Происшествия, 25.01.2021
Жертва грабителей обратился в полицию только через несколько месяцев
У жителя Бурятии на вокзале изъяли гашишное масло
У жителя Бурятии на вокзале изъяли гашишное масло
Происшествия, 25.01.2021
Мужчину остановили на вокзале Улан-Удэ
В Улан-Удэ находят трупы убитых собак
В Улан-Удэ находят трупы убитых собак
Происшествия, 25.01.2021
Власти города при этом опровергли информацию о смертельном способе отлова собак
У сотрудников детсада в Улан-Удэ с заболевшими детьми взяли анализы
У сотрудников детсада в Улан-Удэ с заболевшими детьми взяли анализы
Происшествия, 25.01.2021
В детсаду продолжается эпидемиологическое расследование
Улан-удэнец украл игрушки из автомата ради девушки
Улан-удэнец украл игрушки из автомата ради девушки
Происшествия, 25.01.2021
Пятеро друзей взломали автомат с игрушками
Житель Иркутской области случайно убил друга
Житель Иркутской области случайно убил друга
Происшествия, 25.01.2021
Мужчина случайно выстрелил из карабина
В Бурятии сторож по видеокамерам вовремя увидел пожар
В Бурятии сторож по видеокамерам вовремя увидел пожар
Происшествия, 25.01.2021
Пожар произошёл, скорее всего, из-за поджога
В Бурятии поджигатель райсуда спалил ещё и машину
В Бурятии поджигатель райсуда спалил ещё и машину
Происшествия, 25.01.2021
Мотивы поджигателя устанавливаются
В Бурятии раскрываемость незаконных рубок – 54%
В Бурятии раскрываемость незаконных рубок – 54%
Происшествия, 25.01.2021
Ранее накрыли шесть ОПГ, рубивших лес
Беглеца из Челябинска поймали в Иркутской области
Беглеца из Челябинска поймали в Иркутской области
Происшествия, 25.01.2021
За преступление мужчине грозит до двух лет колонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^