В районе произошло снижение количества зарегистрированных преступлений
Согласно рейтингу среди территориальных органов МВД России, подчинённых МВД по Бурятии, Иволгинский отдел занял первое место в оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Об этом заявил начальник отдела МВД России по Иволгинскому району Дмитрий Андреев на оперативном совещании по подведению итогов 2020 года.
- За отчётный период произошло снижение на 4,7% количества зарегистрированных преступлений. Снижение на 6,8% произошло по тяжким и особо тяжким преступлениям: на 38,5% - краж скота; на 7,0% - краж; на 55,6% - убийств, покушений на убийство; на 41,4% - квартирных краж. По-прежнему наибольшее количество преступлений совершается в сёлах Иволгинск, Сотниково, Поселье, Хойтобэе, Гурульба и прилегающих к ним ДНТ, - сообщает замначальника ОМВД России по Иволгинскому району Николай Назаров.
Основная часть квартирных краж совершается днём, когда хозяева находятся на работе или учебе, путём отжима стеклопакетов или взлома двери. Крадут деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, строительные инструменты и материалы. Также за 2020 года на территории района зарегистрировано 8 краж скота (в 2019 году – 13).
Кроме того, в результате неорганизованного выпаса скота на территории района совершено 18 ДТП с наездом на сельскохозяйственных животных. В них пострадало 6 человек, из них 2 несовершеннолетних. Всего в 2020 году зарегистрировано 58 ДТП, в результате которых погибло 5 и ранено 73 человека.
За 2020 год учтено 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов. Также составлено 115 административных протоколов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В целях выявления и уничтожения дикорастущей конопли выявлено 39 очагов произрастания на площади 213 га. ОМВД выписано собственникам земельных участков и землепользователям 54 предписания для принятия мер по их уничтожению.
Полиция Иволги стала первой в Бурятии по итогам 2020 года
Происшествия, Фото:
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