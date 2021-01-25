У жителя Бурятии на вокзале изъяли гашишное масло

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину остановили на вокзале Улан-Удэ



Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ остановили 35-летнего жителя города Гусиноозёрск. У него изъяли вещество около 30 граммов гашишного масла.



Мужчина пояснил, что наркотик он изготовил сам из конопли, собранной на заброшенном поле в окрестностях города, для личного употребления.



- Возбуждено уголовное дело, горожанину грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

