Мужчину остановили на вокзале Улан-Удэ
Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ остановили 35-летнего жителя города Гусиноозёрск. У него изъяли вещество около 30 граммов гашишного масла.
Мужчина пояснил, что наркотик он изготовил сам из конопли, собранной на заброшенном поле в окрестностях города, для личного употребления.
- Возбуждено уголовное дело, горожанину грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Бурятии на вокзале изъяли гашишное масло
Происшествия, Фото:
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