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У жителя Бурятии на вокзале изъяли гашишное масло

У жителя Бурятии на вокзале изъяли гашишное масло
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину остановили на вокзале Улан-Удэ

Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ остановили 35-летнего жителя города Гусиноозёрск. У него изъяли вещество около 30 граммов гашишного масла.

Мужчина пояснил, что наркотик он изготовил сам из конопли, собранной на заброшенном поле в окрестностях города, для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело, горожанину грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики вокзал
 
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