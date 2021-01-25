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У сотрудников детсада в Улан-Удэ с заболевшими детьми взяли анализы

У сотрудников детсада в Улан-Удэ с заболевшими детьми взяли анализы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В детсаду продолжается эпидемиологическое расследование

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные дни у воспитанников детсада №91 «Строитель» в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию.

По состоянию на 22 января, родители шести детей из трёх групп обратились за медицинской помощью в связи с недомоганием детей. По информации Роспотребнадзора, у одного ребёнка утверждён диагноз – острая кишечная неясной этиологии. Этот ребёнок госпитализирован в инфекционную больницу. Остальные дети находятся дома; по словам родителей их состояние удовлетворительное.

- Начиная с субботы, проводится эпидемиологическое расследование. Осмотрены помещения, группы, где заболели дети, проверен пищеблок, отобраны анализы у 15 сотрудников детского сада. Также взяты анализы с поверхностей в пищеблоке и в группах, - рассказала сегодня на брифинге председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Уже в субботу в трёх группах, где были выявлены заболевшие дети, была проведена обработка помещений. Также обработано помещение пищеблока.

С сегодняшнего дня детсад «Строитель» временно закрыт для завершения эпидрасследования.

В «Строитель» ходит более 400 детей.

Похожее сообщение о заболевании среди детей в соцсетях опубликовали о детском садике №110 «Золушка». Татьяна Митрофанова также прокомментировала этот случай.

- У четырёх детей наблюдались признаки заболевания, у троих детей, предварительно, ОРВИ, у одного ребёнка – функциональное расстройство желудка. По результатам мониторинга, прироста заболевших детей нет, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», сообщениями обеспокоенных родителей заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дошкольных учреждений, в том числе при организации питания воспитанников.
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