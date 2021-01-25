 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Улан-удэнец украл игрушки из автомата ради девушки

Улан-удэнец украл игрушки из автомата ради девушки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пятеро друзей взломали автомат с игрушками

Днём 1 января в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже мягких игрушек из игрового автомата. Кража произошла в продуктовом магазине на улице Ключевская, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция раскрыла преступление. Задержаны пять подозреваемых, в том числе двое несовершеннолетних. Игрушки у них изъяты.

Выяснилось, что в ночь 1 января молодые люди пошли в магазин и увидели игровой автомат с мягкими игрушками. 20-летний молодой человек несколько раз сыграл, но каждый раз проигрывал. Он разозлился и решил взломать автомат, чтобы достать игрушки. Их он решил подарить своей девушке. Его примеру последовали друзья, которые находились рядом.


Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области случайно убил друга
Житель Иркутской области случайно убил друга
Происшествия, 25.01.2021
Мужчина случайно выстрелил из карабина
В Улан-Удэ находят трупы убитых собак
В Улан-Удэ находят трупы убитых собак
Происшествия, 25.01.2021
Власти города при этом опровергли информацию о смертельном способе отлова собак
В Бурятии сторож по видеокамерам вовремя увидел пожар
В Бурятии сторож по видеокамерам вовремя увидел пожар
Происшествия, 25.01.2021
Пожар произошёл, скорее всего, из-за поджога
В Бурятии поджигатель райсуда спалил ещё и машину
В Бурятии поджигатель райсуда спалил ещё и машину
Происшествия, 25.01.2021
Мотивы поджигателя устанавливаются
В Бурятии раскрываемость незаконных рубок – 54%
В Бурятии раскрываемость незаконных рубок – 54%
Происшествия, 25.01.2021
Ранее накрыли шесть ОПГ, рубивших лес
Беглеца из Челябинска поймали в Иркутской области
Беглеца из Челябинска поймали в Иркутской области
Происшествия, 25.01.2021
За преступление мужчине грозит до двух лет колонии
В Бурятии автомобиль у угонщика заглох на дороге
В Бурятии автомобиль у угонщика заглох на дороге
Происшествия, 25.01.2021
Угонщик успел проехать только метров 300
У жителя Бурятии случайно нашли 30 соболиных шкурок
У жителя Бурятии случайно нашли 30 соболиных шкурок
Происшествия, 25.01.2021
Охотник безвылазно жил в лесу и только раз приехал в Улан-Удэ
В Улан-Удэ почти месяц назад пропала женщина
В Улан-Удэ почти месяц назад пропала женщина
Происшествия, 25.01.2021
Заявление в полицию подал супруг пропавшей
Читинец за 63 раза перевёл мошенникам миллион рублей
Читинец за 63 раза перевёл мошенникам миллион рублей
Происшествия, 25.01.2021
За сутки забайкальцы отдали аферистам около трёх миллионов рублей
Улан-удэнец зашёл погреться в подъезд и украл велосипед
Улан-удэнец зашёл погреться в подъезд и украл велосипед
Происшествия, 25.01.2021
У вора был универсальный магнитный ключ от подъезда
В Иркутске спасли рыбака, забытого другом на острове
В Иркутске спасли рыбака, забытого другом на острове
Происшествия, 25.01.2021
Мужчина провёл на острове почти 11 часов
В Бурятии экс-полицейского, избившего задержанную, посадили на три года
В Бурятии экс-полицейского, избившего задержанную, посадили на три года
Происшествия, 25.01.2021
Бывшему замначальника угрозыска запретили работать в полиции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^