Улан-удэнец украл игрушки из автомата ради девушки

Выяснилось, что в ночь 1 января молодые люди пошли в магазин и увидели игровой автомат с мягкими игрушками. 20-летний молодой человек несколько раз сыграл, но каждый раз проигрывал. Он разозлился и решил взломать автомат, чтобы достать игрушки. Их он решил подарить своей девушке. Его примеру последовали друзья, которые находились рядом.







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Днём 1 января в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже мягких игрушек из игрового автомата. Кража произошла в продуктовом магазине на улице Ключевская, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полиция раскрыла преступление. Задержаны пять подозреваемых, в том числе двое несовершеннолетних. Игрушки у них изъяты.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.