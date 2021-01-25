Мужчина случайно выстрелил из карабина
42-летнему жителю Братского района предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 16 января компания друзей приехала отдохнуть в Тангуйское участковое лесничество, расположенное вблизи посёлка Кобь Братского района. Изрядно употребив крепких алкогольных напитков, трое из компании на снегоходе отправились в лес, при этом один из них взял с собой карабин.
Во время остановки мужчина, не убедившись, что оружие стоит на предохранителе, по неосторожности нажал на спусковой крючок. Произошёл выстрел, пуля попала в ногу 37-летнего мужчины. Раненому стали оказывать медпомощь, однако из-за отдалённости местности довезти до больницы не успели.
Мужчина скончался в результате огнестрельного сквозного ранения левого бедра, осложнившегося массивной кровопотерей.
Сотрудники полиции доставили подозреваемого и свидетелей в следственный отдел.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.
Житель Иркутской области случайно убил друга
Происшествия, Фото:
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