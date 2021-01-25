Житель Иркутской области случайно убил друга

Мужчина случайно выстрелил из карабина



42-летнему жителю Братского района предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 16 января компания друзей приехала отдохнуть в Тангуйское участковое лесничество, расположенное вблизи посёлка Кобь Братского района. Изрядно употребив крепких алкогольных напитков, трое из компании на снегоходе отправились в лес, при этом один из них взял с собой карабин.



Во время остановки мужчина, не убедившись, что оружие стоит на предохранителе, по неосторожности нажал на спусковой крючок. Произошёл выстрел, пуля попала в ногу 37-летнего мужчины. Раненому стали оказывать медпомощь, однако из-за отдалённости местности довезти до больницы не успели.



Мужчина скончался в результате огнестрельного сквозного ранения левого бедра, осложнившегося массивной кровопотерей.



Сотрудники полиции доставили подозреваемого и свидетелей в следственный отдел.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.







