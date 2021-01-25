В Улан-Удэ находят трупы убитых собак

На странице «Аноним03» в Instagram жители Улан-Удэ поделились шокирующими фотографиями, на которых запечатлены истерзанные трупы собак.
- Посёлок Мясокомбинат, возле жилых домов лежат трупы убитых собак. Мимо ходят маленькие дети и смотрят на это! - пишут очевидцы.
В последнее время жители Улан-Удэ всё чаще натыкаются на трупы собак. Горожане полагают, что идёт самосуд, ведь в мессенджерах распространялись незаконные призывы к убийству бездомных собак и даже обсуждались рецепты самодельных ядов.
Представители фонда зоозащитников «Собака счастья» на своей странице заявили об использовании запрещённого препарата – дитилина. Судя по всему, к такому выводу зоозащитники пришли на основании фотографий и видео с дротиками на собаках.
- В животных стреляют смертельной дозой дитилина, от которой они погибают на месте или доставляются в пункт передержки, где их «утилизируют» в печах. Уничтожают в том числе биркованных собак, хозяйских в ошейниках, отловщики неоднократно проникали на частную территорию. Свидетелями написано множество заявлений в полицию, есть фото и видео доказательства, трупы и дротики, - написали зоозащитники.
Зооволонтёры призвали жителей Бурятии распространить информацию. Они также заявили, что работают с юристами, составляют обращения и подают жалобы с тем, чтобы спасти отловленных собак от умерщвления.
В комментариях пользователи оставляют возмущённые комментарии на этот счёт, вроде: «Господи, да когда этот кошмар закончится!?»
«Для отлова используются только гуманные и разрешённые методы»
В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» прокомментировали заявления зоозащитников. В комитете заверили, что группы отлова используют только известный ветеринарный анестетик.
- В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ, с 25 января по 28 февраля в городе введён режим «Повышенной готовности». Все подрядные организации действуют согласно ветеринарным правилам 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», - отметили в комитете.
Ежедневно по городу работают 15 бригад: пять ООО «Добрые дела», пять ООО «Жада», три ООО «Ананда», две ООО «Цасс».
- В процессе отлова используются только гуманные и разрешённые законодательством методы отлова: сетки, сачки, шприцеметы. При отлове животных категорически запрещается жестоко обращаться с животными, применять огнестрельное и иное оружие, средства, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья, - сообщили в комитете городского хозяйства.
В шприцеметах, по словам специалистов, используется золетил - комбинированный препарат для общей анестезии животных, повсеместно применяемый в ветклиниках. Золетил разрешён в России и не внесён в список сильнодействующих и психотропных препаратов, ввиду отсутствия психотропного эффекта. У собак начало действия препарата после внутримышечного введения отмечается в среднем в течение 7,5 минут. Средняя продолжительность анестезии составляет около 30 минут, период восстановления - до четырёх часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее мэрия заявила, что планирует закрыть «собачий вопрос к весне». Были брошены дополнительные силы, дана задача увеличить отлов собак – до 200 животных в сутки.