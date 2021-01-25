В Иркутске вор украл дорогие часы и 700 тысяч рублей

Вор проник в квартиру через окно



17 января в полицию Иркутска поступило заявление о квартирной краже с большим ущербом. Мужчина рассказал, что неизвестный через окно проник в его квартиру, расположенную на первом этаже дома на улице Андреева. Были украдены дорогие наручные часы и 700 тысяч рублей наличными.



Полиция раскрыла кражу, задержав по подозрению 33-летнего жителя города Черемхово. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражу, грабёж и угон автомобиля.



У подозреваемого по месту жительства нашли украденные часы, а также 500 тысяч рублей. Изъятое передано законному владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





