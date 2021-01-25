Район озера Хубсугул продолжает трясти
В Монголии после сильного землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего 12 января в сомоне Ханх аймака Хувсгул, на берегу озера Хубсугул до сих пор фиксируются подземные толчки.
- 24 января в 12:00 часов в этой местности было зарегистрировано 11353 подземных толчка, 64 из которых имели магнитуду 4,0 балла и более, - рассказали в институте астрономии и геофизики Монголии.
Официальный представитель управления по чрезвычайным ситуациям аймака заявил, что подземные толчки были незначительными, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии зафиксировано более 11 тысяч подземных толчков
Происшествия, Фото:
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