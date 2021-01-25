Пожар произошёл, скорее всего, из-за поджога
В ночь с 24 на 25 января в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии загорелось сено, хранящееся на частной территории индивидуального предпринимателя.
Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных, так как сторож вовремя через видеокамеры увидел загорание.
Огонь повредил два центнера сена.
Вероятно, причиной пожара послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сторож по видеокамерам вовремя увидел пожар
Происшествия, Фото:
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