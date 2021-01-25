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В Бурятии раскрываемость незаконных рубок – 54%

В Бурятии раскрываемость незаконных рубок – 54%
Происшествия, 
Ранее накрыли шесть ОПГ, рубивших лес

В Бурятии заявили о снижении количества преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины. Информация прозвучала на заседании комиссии при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

- В 2020 году отмечается уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесопродуктов на 20,7%, по сравнению с 2019 годом. Раскрываемость преступлений составляет более половины – 54,5%, - сообщил замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии Пётр Петров.

В настоящее время полиция ведёт оперативное сопровождение уголовных дел по 55 составам преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц или организованной группой».

- Шесть ОПГ действовали в Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах, - уточнил Пётр Петров.



черные лесорубы
 
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