Беглеца из Челябинска поймали в Иркутской области

За преступление мужчине грозит до двух лет колонии



Транспортные полицейские Иркутской области задержали челябинца, находившегося в федеральном розыске.



Мужчина находился в розыске за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия. Санкция за такое преступление предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы.



В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчина помещён в следственный изолятор Иркутска до передачи в орган, объявивший его в розыск, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

