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Беглеца из Челябинска поймали в Иркутской области

Беглеца из Челябинска поймали в Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За преступление мужчине грозит до двух лет колонии

Транспортные полицейские Иркутской области задержали челябинца, находившегося в федеральном розыске.

Мужчина находился в розыске за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия. Санкция за такое преступление предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчина помещён в следственный изолятор Иркутска до передачи в орган, объявивший его в розыск, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
федеральный розыск
 
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