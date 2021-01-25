В Бурятии автомобиль у угонщика заглох на дороге

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Угонщик успел проехать только метров 300



На севере Бурятии задержали автоугонщика, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Житель посёлка Таксимо заявил об угоне «ВАЗ-2115» рано утром. Пустой гараж мужчина обнаружил, вернувшись с работы.



Получив ориентировку на угнанный автомобиль, росгвардейцы приступили к отработке близлежащей территории. Машина была найдена всего в 300 метрах от гаража, на обочине дороги в исправном состоянии.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские и росгвардейцы задержали 21-летнего местного жителя. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном. Он рассказал, что, будучи пьяным, решил угнать автомобиль, так как заметил, что гараж соседа не заперт. Но автомобиль заглох, и угонщик бросил его на дороге.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

