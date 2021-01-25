Охотник безвылазно жил в лесу и только раз приехал в Улан-Удэ
Коренной житель Баунтовского эвенкийского района Бурятии 17 лет жил один в таёжном зимовье. Он рыбачил и охотился, при этом разрешений у него никогда не было. Из леса он практически не выходил, а необходимое закупал в ближайших артелях, продавая мясо и рыбу. Винтовка ТОЗ-8М, калибра 5,6 мм., появилась у него давно, после смерти деда; разрешения на оружие не было.
Зимой 2016-2017 годов мужчина незаконно добыл 30 баргузинских соболей. Ущерб животному миру составил 530 тысяч рублей.
В феврале 2017 года охотник решил продать добытую пушнину. Впервые за много лет он выехал в Улан-Удэ. Во дворе дома по улице Терешковой он решил выпить. Мимо проходили полицейские, которые составили на мужчину протокол за распитие алкоголя в общественном месте.
Полицейские также провели личный досмотр. В бауле они нашли 30 шкурок соболей, без разрешительных документов.
Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, с причинением крупного ущерба, а также о незаконном приобретении и хранении оружия.
Мужчина вину признал. За нелегальную винтовку он получил один год лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.
- Что касается обвинения в незаконной охоте, суд прекратил уголовное дело за истечением срока давности. Срок давности уголовного преследования истёк 1 февраля 2019 года. Обвиняемый выразил согласие на прекращение уголовного дела по этому нереабилитирующему основанию, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
У жителя Бурятии случайно нашли 30 соболиных шкурок
Происшествия, Фото:
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