В Улан-Удэ почти месяц назад пропала женщина

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Заявление в полицию подал супруг пропавшей



Сотрудники полиции разыскивают 32-летнюю жительницу Улан-Удэ Розу Перфильеву. Она днём 2 января ушла из дома на улице Борисова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Заявление о её пропаже поступило в полицию от супруга 20 января, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 32 года, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы русые средней длины.



Особые приметы: шрамы на запястьях.



Была одета: удлинённый пуховик темно-синего цвета с капюшоном, шапка вязаная тёмная, джинсы чёрного цвета, ботинки тёмные.



Ранее уходила, отмечают в полиции.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке или ее местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).

