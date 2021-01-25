Читинец за 63 раза перевёл мошенникам миллион рублей

За сутки забайкальцы отдали аферистам около трёх миллионов рублей



Мошенники продолжают обманывать забайкальцы, похищая крупные суммы денег. 54-летний читинец лишился миллиона рублей.



Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о мошенниках, которые пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы пресечь действия якобы аферистов, собеседник рекомендовал раньше мошенников взять кредит и поместить деньги на безопасные счета. Мужчина оформил кредит и под диктовку звонившего сделал 63 перевода на общую сумму в миллион рублей. После этого читинец понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию.



От мошенников пострадал и 51-летний житель села Комсомольское Чернышевского района. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником финансовой организации, которая занимается оборотом ценных бумаг, и предложил заработать. Для этого мужчина внёс более 150 тысяч рублей на указанный мошенником счёт. Для снятия прибыли звонивший попросил оплатить комиссию. Мужчина сообщил, что денег у него нет. Тогда аферист предложил оформить онлайн-кредит. Потерпевший сообщил свои персональные данные, после чего неизвестные оформили на него кредит и похитили ещё 850 тысяч рублей.



За сутки от мошенников пострадали ещё семь забайкальцев. Общая сумма причинённого ущерба составила около трёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Сотрудники полиции просят людей быть бдительными и не совершать необдуманных поступков. Также не следует надеяться на «лёгкий» заработок и вносить деньги для участия в сомнительных финансовых операциях. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо познакомиться с деятельностью организации. Не следует соглашаться на предложения, поступившие по телефону.

