Улан-удэнец зашёл погреться в подъезд и украл велосипед

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Улан-Удэ вычислили велосипедного вора. Задержан 31-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», кража произошла ночью 19 января. В подъезде многоквартирного дома по улице Крылова вор срезал тросовый замок и украл велосипед. Он уехал на нём в сторону улицы Тобольская. Ориентировка на подозреваемого была размещена в Интернете.
Выяснилось, что мужчина зашёл в незнакомый подъезд, чтобы согреться. Поскольку он ранее работал в жилищно-хозяйственной организации, то имел универсальный магнитный ключ для домофонов. В подъезде пьяный мужчина украл велосипед.
Следователю он рассказал, что велосипед планировать продать, но не успел, так как был задержан полицейскими. Велосипед изъят.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».