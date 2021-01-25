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В Иркутской области электричка столкнулась с автомобилем

В Иркутской области электричка столкнулась с автомобилем
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В аварии пострадал пассажир легковушки

24 января в 20:00 на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном в рабочем посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пригородным поездом во время движения подвижного состава через железнодорожный переезд.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, причиной столкновения стало грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

Напомним, что ДТП на железнодорожных переездах происходят в Иркутской области регулярно. Последние случаи были на малоинтенсивном участке Макарьево – Черемхово и на переезде, расположенном на станции Юрты.
Иркутская область ДТП ВСЖД железнодорожные переезды
 
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