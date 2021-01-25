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В Иркутске спасли рыбака, забытого другом на острове

В Иркутске спасли рыбака, забытого другом на острове
Происшествия,  Фото:dtp38rus
Мужчина провёл на острове почти 11 часов

24 января иркутские спасатели МКУ «Безопасный город» не дали погибнуть рыбаку, забытому на острове на реке Ангаре.

Со слов спасённого, на остров привёз его друг, а забрать забыл, там он провёл около 11 часов. Телефон замёрз и разрядился, позвать на помощь он не мог. Чудом его услышали и вызвали спасателей.

От госпитализации мужчина отказался.

Навигация на Ангаре сейчас закрыта, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.


рыбаки спасательная операция
 
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