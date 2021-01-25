В Иркутске спасли рыбака, забытого другом на острове

Мужчина провёл на острове почти 11 часов



24 января иркутские спасатели МКУ «Безопасный город» не дали погибнуть рыбаку, забытому на острове на реке Ангаре.



Со слов спасённого, на остров привёз его друг, а забрать забыл, там он провёл около 11 часов. Телефон замёрз и разрядился, позвать на помощь он не мог. Чудом его услышали и вызвали спасателей.



От госпитализации мужчина отказался.



Навигация на Ангаре сейчас закрыта, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.





