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В Бурятии экс-полицейского, избившего задержанную, посадили на три года

В Бурятии экс-полицейского, избившего задержанную, посадили на три года
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бывшему замначальника угрозыска запретили работать в полиции

Три года колонии общего режима назначил суд Северобайкальска бывшему замначальника угрозыска за избиение задержанной 51-летней женщины. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии» (признано минюстом иностранным агентом) со ссылкой на адвоката.

- Капитана полиции признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и запретили работать в полиции, но наград и званий не лишили, сообщает правозащитник, сопровождавший дело, Евгений Хасоев, - уточняет «Сибирь. Реалии».

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в августе 2020 года. 51-летнюю жительницу Северобайкальска доставили в отдел полиции в рамках проверки, проводимой по заявлению её знакомых о краже двух мобильных телефонов. Сама женщина отрицала, что брала эти телефоны.

Позже следователи, занимавшиеся делом, сообщили, что «замначальника отдела уголовного розыска в присутствии двух подчинённых применил к женщине насилие». Так он принуждал её признаться в краже мобильников.

После подписания процессуальных документов запуганную женщину отпустили. Из-за болей, вызванных травмами, спустя месяц она обратилась за медицинской помощью. После подала заявление на полицейского. На замначальника отдела уголовного розыска было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

- По данному факту в МВД по Бурятии была проведена служебная проверка, по результатам которой данный полицейский уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - комментировали ранее в пресс-службе МВД по Бурятии.


полиция превышение должностных полномочий
 
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