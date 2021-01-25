Бурятские пограничники за год поймали 800 нарушителей

Информацию раскрыли в Пограничном управлении ФСБ по Бурятии



На бурятском участке государственной границы в 2020 году было привлечено к административной ответственности 800 нарушителей правил пограничного режима. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



- В течение 2020 года на приграничной территории задержаны и привлечены к административной ответственности 800 нарушителей правил пограничного режима. При этом сумма наложенных административных штрафов составила свыше 395 тысяч рублей, - сообщили в Пограничном управлении.



Отмечались неоднократные случаи, когда жители Бурятии пересекали пограничную зону для хозяйственных работ или охоты, не имея разрешительных документов.



Пограничная зона в Бурятии установлена в Окинском, Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах. Документы у людей, въезжающих в пограничную зону, проверяют, как правило, на стационарных постах на автодорогах регионального и федерального значения. Сотрудники пограничных органов имеют право осматривать транспортные средства и грузы, следующие в пограничную зону.

