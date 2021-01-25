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Бурятию вновь тряхнуло

Бурятию вновь тряхнуло
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Землетрясение произошло на Байкале

Накануне, 24 января, около пяти часов вечера в 17 км. от населённого пункта Клюевка Кабанского района в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительной информации толчки на территории республики не ощущались. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января Бурятию «трясло». Сейсмособытие случилось утром, подземные толчки ощущались во многих районах республики, эпицентр находился на границе России и Монголии, землетрясение было магнитудой 6,8.

После этого жителям региона дали советы, как вести себя при землетрясении.



землетрясение
 
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