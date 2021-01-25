Землетрясение произошло на Байкале
Накануне, 24 января, около пяти часов вечера в 17 км. от населённого пункта Клюевка Кабанского района в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительной информации толчки на территории республики не ощущались. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января Бурятию «трясло». Сейсмособытие случилось утром, подземные толчки ощущались во многих районах республики, эпицентр находился на границе России и Монголии, землетрясение было магнитудой 6,8.
После этого жителям региона дали советы, как вести себя при землетрясении.
Бурятию вновь тряхнуло
Происшествия, Фото:
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