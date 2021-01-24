Забайкалец ограбил пенсионера

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он убежал с 11 тысячами рублей



Ночью в Петровск-Забайкальске в полицию поступило сообщение от 71-летнего жителя о хищении 11 тысяч рублей.



Оказалось, что пенсионер услышал звук разбитого стекла, прошёл в соседнюю комнату, в которой обнаружил незнакомого человека. Увидев потерпевшего, тот схватил лежавшие на видном месте деньги и скрылся.



Позже подозреваемый был задержан. От него получены признательные показания. Выяснилось, что 31-летний мужчина знал об имеющихся средствах у пенсионера и решил совершить преступление.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Часть похищенной суммы стражам порядка удалось изъять. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

