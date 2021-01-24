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В бурятском селе пожарные отстояли дом

В бурятском селе пожарные отстояли дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В доме проживает семья из 6 человек

В селе Верхняя Иволга Иволгинского района произошло загорание надворных построек, расположенных под одной крышей с жилым домом.

На момент прибытия пожарных 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии горела кровля котельной и летника, была угроза распространения огня по конструкциям на жилые помещения.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 20 минут. В результате происшествия выгорела кровля котельной, фасад курятника и летника на площади 50 кв. м. Перехода огня на конструкции дома, где проживает семья из 6 человек, не допущено.

Вероятной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 




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