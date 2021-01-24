В бурятском селе пожарные отстояли дом









В селе Верхняя Иволга Иволгинского района произошло загорание надворных построек, расположенных под одной крышей с жилым домом.На момент прибытия пожарных 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии горела кровля котельной и летника, была угроза распространения огня по конструкциям на жилые помещения.На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 20 минут. В результате происшествия выгорела кровля котельной, фасад курятника и летника на площади 50 кв. м. Перехода огня на конструкции дома, где проживает семья из 6 человек, не допущено.Вероятной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.