В бурятском селе пожарные отстояли дом

В доме проживает семья из 6 человек
В селе Верхняя Иволга Иволгинского района произошло загорание надворных построек, расположенных под одной крышей с жилым домом.
На момент прибытия пожарных 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии горела кровля котельной и летника, была угроза распространения огня по конструкциям на жилые помещения.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 20 минут. В результате происшествия выгорела кровля котельной, фасад курятника и летника на площади 50 кв. м. Перехода огня на конструкции дома, где проживает семья из 6 человек, не допущено.
Вероятной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В доме проживает семья из 6 человек
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