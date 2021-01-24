Житель Бурятии убил коллегу из-за его претензий по зарплате

Убийство произошло летом прошлого года



15 января Баунтовским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.



Летом 2020 года в одном из сёл Баунтовского района бригада строила сельский клуб. 3 работника, в том числе подсудимый, потерпевший и их коллега работали на пилораме, жили там же, в вагончике, а остальные строили клуб и проживали в другом месте.



В конце августа мужчины втроём распивали в доме для бригады алкоголь. Затем между двумя собутыльниками возникла ссора из-за претензий одного из них по поводу начисления заработной платы. Как рассказал подсудимый, потерпевший, который отработал всего 10 дней, возмутился, почему у него зарплата меньше. Вопрос он этот поднимал и накануне происшествия.



В ходе перепалки они вышли из помещения выяснять отношения – выдвигавший претензии работник ударил коллегу по лицу, другой в свою очередь нанёс ему не менее 4 ударов ножом в область ключицы, шеи и щеки.



Мужчина скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия.



На суде работник пилорамы вину признал полностью. Приговором суда признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда не вступил в законную силу и обжалован в апелляционную инстанцию.

