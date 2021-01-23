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В Улан-Удэ разлившийся ручей угрожает подтоплением

В Улан-Удэ разлившийся ручей угрожает подтоплением
Происшествия,  Фото:мэрия Улан-Удэ
В зоне возможного подтопления находится восемь участков

В микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ сегодня, 23 января, проведены работы по распиловке наледных образований на ручье Байдонов ключ. Это сделано для того, чтобы не допустить дальнейшего роста наледи и возможности подтопления ближайших земельных участков, произведена распиловка льда общей длиной 250 метров.

Ситуация остаётся на контроле в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Всего в зоне возможного подтопления находится восемь участков, затруднён проезд к 10-ти дворам по улице Янтарная.

- 22 января прошла комиссия по ЧС и ОПБ г. Улан-Удэ, где рассматривался вопрос о возникновении наледных образований на ручьях в микрорайонах Мостовой и Забайкальский, принято решение о распиловке наледи в мкр. Забайкальский, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В микрорайоне Мостовой также ситуация под контролем, рекомендовано пожарной охране и скорой медицинской помощи учесть условия наледи и откорректировать алгоритм привлечения автомобилей экстренных служб.


Байдонов ключ протекает рядом с СНТ «Тепловик» и микрорайоном Забайкальский. Ключ не замерзает даже в сильные морозы, при этом меняет привычное русло и каждый год создаёт угрозу подтопления надворных построек. Земельные участки в зоне подтопления Байдонова ключа выдали ещё в советское время Тарбагатайским райисполкомом.

Как сообщал «Байкал-Daily», в новогодние выходные разливались ручьи Половинка в Мостовом и Байдонов ключ в Забайкальском. Последствия подтопления были устранены в скором времени.

 
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