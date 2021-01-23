В Улан-Удэ устраняют последствия потопа

Экскаватор очищает проезды
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в 9 часов утра на улице Краснофлотская произошла коммунальная авария.
Из-за порыва на трубе в воде оказался двор, а также было отключено холодное водоснабжение у жителей домов ул. Краснофлотская, 12 и 32.
В комитете городского хозяйства сообщили, что в 12 часов порыв заварили, водоснабжение жителям восстановлено. Сейчас откачивается вода с территории двора, экскаватор очищает проезды.
На время отключения воды был организован подвоз воды.
Экскаватор очищает проезды
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