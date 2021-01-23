 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 января

22 января

Популярное

В Улан-Удэ устраняют последствия потопа

В Улан-Удэ устраняют последствия потопа
Происшествия,  Фото:КГХ
Экскаватор очищает проезды

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в 9 часов утра на улице Краснофлотская произошла коммунальная авария. Из-за порыва на трубе в воде оказался двор, а также было отключено холодное водоснабжение у жителей домов ул. Краснофлотская, 12 и 32.

В комитете городского хозяйства сообщили, что в 12 часов порыв заварили, водоснабжение жителям восстановлено. Сейчас откачивается вода с территории двора, экскаватор очищает проезды.

На время отключения воды был организован подвоз воды. 




коммунальная авария отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из-за аварии случился потоп во дворе дома в Улан-Удэ
Из-за аварии случился потоп во дворе дома в Улан-Удэ
Происшествия, 23.01.2021
На месте работают аварийные службы 
В Бурятии на пепелище нашли труп человека
В Бурятии на пепелище нашли труп человека
Происшествия, 23.01.2021
Личность погибшего устанавливается 
«КамАЗ» обесточил дома улан-удэнцев
«КамАЗ» обесточил дома улан-удэнцев
Происшествия, 23.01.2021
Кратковременное отключение света было в сотых кварталах 
В Улан-Удэ собака покусала двоих детей
В Улан-Удэ собака покусала двоих детей
Происшествия, 22.01.2021
Мальчики были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу
В Бурятии женщина вынуждена была жить с трупом дочери два дня
В Бурятии женщина вынуждена была жить с трупом дочери два дня
Происшествия, 22.01.2021
В ближайшее время пройдёт рабочее совещание двух министерств из-за этого случая
В Бурятии вору не стали ужесточать приговор
В Бурятии вору не стали ужесточать приговор
Происшествия, 22.01.2021
Мужчину приговорили к трём годам колонии
Читинец провернул афёру с iPhone 11 Pro
Читинец провернул афёру с iPhone 11 Pro
Происшествия, 22.01.2021
Парень уговорил взять знакомую взять телефон в кредит
В Бурятии старшина роты присвоил сухпайки
В Бурятии старшина роты присвоил сухпайки
Происшествия, 22.01.2021
Получатели сухпайков подтвердили, что не расписывались в ведомости
На Байкале сломалась аэролодка с четырьмя людьми
На Байкале сломалась аэролодка с четырьмя людьми
Происшествия, 22.01.2021
Аэролодка сломалась в бухте Сенная
В Улан-Удэ началась проверка истории с раздетым детсадовцем
В Улан-Удэ началась проверка истории с раздетым детсадовцем
Происшествия, 22.01.2021
Мальчика в нижнем белье на улице увидела прохожая
В Улан-Удэ в ДТП попали четыре автомобиля
В Улан-Удэ в ДТП попали четыре автомобиля
Происшествия, 22.01.2021
Авария случилась в утренний «час пик»
В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак
В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак
Происшествия, 22.01.2021
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^