Из-за аварии случился потоп во дворе дома в Улан-Удэ









Сегодня в 9:00 на улице Краснофлотская в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. В результате водой оказался затоплен двор. В воде увязли машины.В этой связи два многоквартирных дома по улице Краснофлотская, 12 и 32 остались без холодного водоснабжения. В комитете городского хозяйства сообщили, что подвоз воды организован.- Аварийные службы работают, порыв на старой водопроводной трубе. После установки хомута экскаватор уберёт весь лёд, а после подсыпят всю территорию, - отметили в комитете.