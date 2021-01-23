Из-за аварии случился потоп во дворе дома в Улан-Удэ

На месте работают аварийные службы
Сегодня в 9:00 на улице Краснофлотская в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. В результате водой оказался затоплен двор. В воде увязли машины.
В этой связи два многоквартирных дома по улице Краснофлотская, 12 и 32 остались без холодного водоснабжения. В комитете городского хозяйства сообщили, что подвоз воды организован.
- Аварийные службы работают, порыв на старой водопроводной трубе. После установки хомута экскаватор уберёт весь лёд, а после подсыпят всю территорию, - отметили в комитете.
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