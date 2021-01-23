Пожар случился ночью
В ночь с 22 на 23 января на номер «112» поступило сообщение запахе гари из квартиры на втором этаже многоквартирного дома в городе Закаменск Закаменского района Бурятии. На момент прибытия пожарных возгорание было ликвидировано местными жителями.
В результате пожара огнём повреждена обшивка входной двери квартиры. Вероятной причиной пожара послужил поджог, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 22 января в посёлке Каменск Кабанского района при разборе места пожара был обнаружен труп. Личность погибшего устанавливается.
В Бурятии устроили пожар в многоквартирном доме
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 23.01.2021
Личность погибшего устанавливается
Происшествия, 23.01.2021
Кратковременное отключение света было в сотых кварталах
Мальчики были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу
В ближайшее время пройдёт рабочее совещание двух министерств из-за этого случая
Мужчину приговорили к трём годам колонии
Браконьеры убили четырёх косуль
Парень уговорил взять знакомую взять телефон в кредит
Получатели сухпайков подтвердили, что не расписывались в ведомости
Аэролодка сломалась в бухте Сенная
Мальчика в нижнем белье на улице увидела прохожая
Авария случилась в утренний «час пик»
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
Наиболее опасны многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма
Пострадавший госпитализирован в областную больницу
В популярных местах Байкала лёд всё ещё опасен