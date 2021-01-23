В Бурятии на пепелище нашли труп человека

Личность погибшего устанавливается



Поздно вечером 22 января в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии произошёл пожар в доме. На момент прибытия пожарных горели пристроенная веранда и крыша дома, пламя переходило на основные конструкции здания. В ликвидации пожара были задействованы силы двух пожарных частей.



В результате пожара огнём уничтожена веранда, повреждены стена и крыша дома. При разборе места пожара на веранде было обнаружено тело человека. Личность погибшего устанавливается.



Причиной пожара, предположительно, могло послужить неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



