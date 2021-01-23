Кратковременное отключение света было в сотых кварталах
Накануне, 22 января, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.
По данным оперативной сводки по городу, в 15:20 «КамАЗ» индивидуального предпринимателя оборвал провода линии электропередачи. Под отключение попали частично потребители 102 микрорайона.
В 15:35 электроэнергия появилась в домах горожан. Время отключения составило 15 минут.
«КамАЗ» обесточил дома улан-удэнцев
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчики были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу
В ближайшее время пройдёт рабочее совещание двух министерств из-за этого случая
Мужчину приговорили к трём годам колонии
Браконьеры убили четырёх косуль
Парень уговорил взять знакомую взять телефон в кредит
Получатели сухпайков подтвердили, что не расписывались в ведомости
Аэролодка сломалась в бухте Сенная
Мальчика в нижнем белье на улице увидела прохожая
Авария случилась в утренний «час пик»
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
Наиболее опасны многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма
Пострадавший госпитализирован в областную больницу
В популярных местах Байкала лёд всё ещё опасен
На складской площадке ЛВРЗ столкнулись вагоны и седельный тягач
Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной