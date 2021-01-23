«КамАЗ» обесточил дома улан-удэнцев

Кратковременное отключение света было в сотых кварталах



Накануне, 22 января, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.



По данным оперативной сводки по городу, в 15:20 «КамАЗ» индивидуального предпринимателя оборвал провода линии электропередачи. Под отключение попали частично потребители 102 микрорайона.



В 15:35 электроэнергия появилась в домах горожан. Время отключения составило 15 минут.



