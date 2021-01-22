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В Бурятии женщина вынуждена была жить с трупом дочери два дня

В Бурятии женщина вынуждена была жить с трупом дочери два дня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В ближайшее время пройдёт рабочее совещание двух министерств из-за этого случая

На канале АТВ рассказали чудовищную историю о том, что мать была вынуждена жить два дня с трупом умершей дочери.

Дочь улан-удэнки умерла дома в ночь с 16 на 17 января.

- По словам женщины, два дня назад у неё скончалась дочь по состоянию здоровья. Она вызывала всех, кого можно – от участкового до патологоанатомической службы, но все от неё открещиваются. Полиция сказала, что труп некриминальный, а сотрудники морга отказываются вывозить тело, - говорится материале АТВ.

Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии, обращение родственников в городскую больницу № 4 для оформления справки о смерти было 18 января 2021 года.

- В связи с тем, что констатация смерти проведена бригадой скорой медицинской помощи, участковый терапевт обязан осмотреть тело умершего человека для оформления справки о смерти. Осмотр проведен 18 января, по результатам визуального осмотра участковым терапевтом принято решение вызвать сотрудника МВД для оформления направления на судебно-медицинское исследование, - отметили в министерстве.

То есть медицинский работник осмотрел труп женщины, визуально выявил признаки, не исключающие насильственную смерть. И решил вызвать полицейского.

Однако участковый уполномоченный также не выписал документ – оснований на это у сотрудника полиции не имелось. Грубо говоря, труп был не криминальным. Однако позже министерством было принято решение все-таки выписать справку.

- Оснований направлять труп на экспертизу у полицейского не имелось. Но в данном случае нами было принято решение выписать документ, - сообщили накануне «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

В министерстве здравоохранения Бурятии сегодня отметили – «В целях улучшения взаимодействия сотрудников здравоохранения и МВД в случае информирования о смерти человека в ближайшее время состоится рабочее совещание с участием Минздрава РБ и МВД по РБ».



смерть
 
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