Мужчину приговорили к трём годам колонии
Приговором районного суда житель Еравнинского района Бурятии осуждён за кражи. Ему назначено ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Государственный обвинитель, не согласившись с приговором, внёс апелляционное представление. В нём он указал, что судом необоснованно в качестве смягчающего обстоятельства признано активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по обоим эпизодам, при отсутствии таковых в действиях осуждённого.
Судебная коллегия Верховного суда Бурятии не согласилась с доводами представления, оставив прежним назначенное наказание. Поскольку сельчанин дал подробные показания об обстоятельствах совершения каждого из преступлений: времени, месте, способе, а также месте нахождения украденного имущества, сообщив обстоятельства, которые не были известны органам следствия, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В Бурятии вору не стали ужесточать приговор
Происшествия, Фото:
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