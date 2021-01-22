Получатели сухпайков подтвердили, что не расписывались в ведомости
42-летний старшина роты батальона связи войсковой части в Бурятии признан виновным по статье «Присвоение вверенного имущества». Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.
В суде установлено, что старшина, используя своё служебное положение, украл 18 комплектов индивидуальных рационов питания на сумму более 11 тысяч рублей.
1 июля 2019 года старшина получил 58 сухпайков, которые он должен был отдать военнослужащим, окончившим службу. Но выдал он их не в полном объёме. В отчётные документы он внёс недостоверные сведения о получении, а в результате присвоил 18 комплектов питания.
Бывшие военнослужащие дали показания, что получили сухпайки не в полном количестве, кто-то, например, вместо положенных четырёх комплектов получил только один. Также все сказали, что не расписывались в ведомости о получении.
При назначении наказания старшине роты суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие двух детей, добровольное возмещение ущерба, раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
В Бурятии старшина роты присвоил сухпайки
Происшествия, Фото:
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