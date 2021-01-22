На Байкале сломалась аэролодка с четырьмя людьми

Происшествия, Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

Аэролодка сломалась в бухте Сенная



В Иркутской области на Байкале спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС оказали помощь капитану и пассажирам аэроглиссера «Пиранья-5».



Четверо мужчин, жители Иркутска, запросили помощь после того, как их аэролодка сломалась. Два спасателя вышли из посёлка Сахюрта на судне на воздушной подушке «Хивус-10», они обнаружили пострадавших в бухте Сенная Ольхонского района и транспортировали людей и технику в бухту Базарная.



17 января спасатели того же подразделения транспортировали ещё одного жителя Иркутска, который повредил ногу во время катания на коньках. Мужчина был найден в районе мыса Уюга (Малое Море). Ему оказали первую помощь и транспортировали до берега, где передали специалистам скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

