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В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак

В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса

Сегодня около 10 часов утра на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ произошло ДТП, результатом которого стал снесённый дорожный знак.

По предварительным данным, женщина за рулём «Мерседеса», выезжая со второстепенной дороги, совершила столкновение с автомобилем «Лада», который двигался по главной дороге. От удара «Лада» по инерции изменила траекторию своего движения, выехала с проезжей части и врезалась в дорожный знак «Уступи дорогу». После этого отечественный автомобиль смог остановиться только на тротуаре.


В автоаварии никто не пострадал.

Автомобиль «Лада» получил сильные механические повреждения. Выяснилось, что у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 21 января, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии водитель «Тойоты Виста» погиб, врезавшись в ограждение.
ДТП
 
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