В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак

По предварительным данным, женщина за рулём «Мерседеса», выезжая со второстепенной дороги, совершила столкновение с автомобилем «Лада», который двигался по главной дороге. От удара «Лада» по инерции изменила траекторию своего движения, выехала с проезжей части и врезалась в дорожный знак «Уступи дорогу». После этого отечественный автомобиль смог остановиться только на тротуаре.





Автомобиль «Лада» получил сильные механические повреждения. Выяснилось, что у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.









