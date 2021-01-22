В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак

Сегодня около 10 часов утра на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ произошло ДТП, результатом которого стал снесённый дорожный знак.
По предварительным данным, женщина за рулём «Мерседеса», выезжая со второстепенной дороги, совершила столкновение с автомобилем «Лада», который двигался по главной дороге. От удара «Лада» по инерции изменила траекторию своего движения, выехала с проезжей части и врезалась в дорожный знак «Уступи дорогу». После этого отечественный автомобиль смог остановиться только на тротуаре.
В автоаварии никто не пострадал.
Автомобиль «Лада» получил сильные механические повреждения. Выяснилось, что у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 21 января, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии водитель «Тойоты Виста» погиб, врезавшись в ограждение.