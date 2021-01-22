Жителям Бурятии рассказали, что делать при отравлении в кафе

Наиболее опасны многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, что делать, если вы отравились в ресторане.
Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции: многокомпонентные салаты (в первую очередь, с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты) и студень.
- Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А, - рассказали в управлении.
Как поступить, если после ужина в ресторане вы почувствовали недомогание, или у вас появились симптомы отравления:
1. срочно обратитесь к врачу. Это необходимо, как для оказания вам квалифицированной помощи, так и в целях сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нём была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением;
2. обязательно сохраняйте чек из ресторана, либо, если чек не сохранился, но вы оплачивали счет карточкой, выписку по банковскому счёту. Ещё необходимо найти нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы;
3. следующий шаг - напишите претензию владельцу ресторана (индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица). К претензии приложите копию чека и медицинского заключения.
В претензии вы можете заявить требования:
- о возврате стоимости ужина,
- о компенсации стоимости лечения,
- в случае длительного больничного, компенсацию утраченного заработка.
Претензию надо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.
- Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с исковым заявлением в суд. В суде, помимо названных выше требований, вы вправе потребовать компенсации морального вреда, а также «потребительского штрафа» (при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя), - объяснили в ведомстве.
Можно обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора по республике. Жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей, виновные лица будут привлечены к ответственности.
Жителям Бурятии рассказали, что делать при отравлении в кафе
Происшествия, Фото:
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