Пострадавший госпитализирован в областную больницу
В Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту совершения противоправных действий в отношении 31-летнего осуждённого, который отбывает наказание в исправительной колонии № 6. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, вследствие которой осуждённому причинён тяжкий вред здоровью.
- Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
В пресс-службе ФСИН России сообщают, что руководители следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 6 Иркутской области отстранены от работы на время служебной проверки «по факту противоправных действий их подчинённых и возможного сексуального насилия осуждённых в отношении другого осуждённого».
Пострадавший был экстренно госпитализирован в областную больницу. В ходе комплексной проверки сотрудники ФСИН России выявили факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении другого осуждённого.
В Иркутской области возбудили дело за сексуальное насилие над осуждённым
Происшествия, Фото:
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