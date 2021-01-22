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В Иркутской области возбудили дело за сексуальное насилие над осуждённым

В Иркутской области возбудили дело за сексуальное насилие над осуждённым
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший госпитализирован в областную больницу

В Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту совершения противоправных действий в отношении 31-летнего осуждённого, который отбывает наказание в исправительной колонии № 6. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, вследствие которой осуждённому причинён тяжкий вред здоровью.

- Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В пресс-службе ФСИН России сообщают, что руководители следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 6 Иркутской области отстранены от работы на время служебной проверки «по факту противоправных действий их подчинённых и возможного сексуального насилия осуждённых в отношении другого осуждённого».

Пострадавший был экстренно госпитализирован в областную больницу. В ходе комплексной проверки сотрудники ФСИН России выявили факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении другого осуждённого.
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