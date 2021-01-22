Туристы на Байкале рискуют жизнью ради фотографий

В популярных местах Байкала лёд всё ещё опасен
В районе посёлка Листвянка на Байкале процессы ледообразования только начались. Толщина льда составляет от 5 до 8 сантиметров вдоль береговой лини. На удалении от берега на расстоянии 100 метров наблюдается открытая вода, вдоль береговой части – торосные явления.
Они представляют особую опасность, потому что под торосами могут быть трещины, разломы, открытая вода, лёд с перепадами толщины. Торосы наблюдаются вдоль всего побережья от населённого пункта Листвянка до Больших Котов.
- Здесь повсеместно выставлены знаки, информирующие об опасности, но люди вопреки здравому смыслу, выходят на лёд ради фотографий, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского участка Центра ГИМС Иркутской области Сергей Зуев.
В Большом Голоустном на удалении до 200 метров от берега произошёл отрыв ледового поля из-за порывистого переменного ветра и сейсмических явлений. Толщина льда – не более 15 сантиметров, ледовое поле подвижно. Наблюдаются обширные промоины. Нахождение на таком льду смертельно опасно.
В заливах западной части озера Байкал лёд установился, толщина его - до 60 сантиметров, при этом на поверхности имеются многочисленные щели и становые нажимы. В проливе Ольхонские ворота становление льда продолжается – здесь его толщина не превышает 5 сантиметров.
- В заливах установлены знаки о запрете выезда на лёд. В январе 2021 года уже было зарегистрировано несколько провалов людей и техники, что наглядно показывает, чем чревато пренебрежение элементарными требованиями безопасности, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин.
В Слюдянском районе ледовая обстановка нестабильная. На Байкале от населённого пункта Новоснежная до Култука – открытая вода, местами тонкий лёд от 1 до 3 сантиметров. Нарастанию льда препятствуют сильные ветры.
- С 15 января 2021 года до особого распоряжения для муниципального звена Слюдянского района введён режим функционирования «Повышенная готовность» в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения несчастных случаев и гибели людей, - подчеркнул старший государственный инспектор по маломерным судам Слюдянской группы патрульной службы Сергей Косых.
Действует запрет на выход и выезд людей на лёд - установлены информационные знаки и аншлаги, заранее перекрываются места возможного несанкционированного выезда транспортных средств. Главами городских и сельских поселений размещена и регулярно обновляется наглядная агитация по правилам поведения и мерам безопасности на льду, а также способам спасения и оказания первой помощи утопающему.
Кроме того, в Слюдянском муниципальном районе проходят подворовые обходы семей, проживающих вблизи водных объектов. До родителей детей доводится информация о недопустимости безнадзорного нахождения детей у воды. Также профилактические работы проводятся в школах.
Ледовая обстановка на озере Байкал отслеживается ежедневно, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Туристы на Байкале рискуют жизнью ради фотографий
Происшествия, Фото:
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